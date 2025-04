Maltempo choc in provincia, alberi sulle auto per le raffiche in città

Questa notte a Napoli, e in tutta la sua provincia, si è scatenata una fortissima bufera di vento.

Già dalle prime ore della sera si percepiva l’arrivo di un improvviso scirocco, un vento forte e molto caldo che si è scatenato nel giro di un paio d’ore su tutta ka città metropolitana di Napoli.

Nella seconda parte della serata, infatti, c’è stata una vera e propria bufera, dapprima con un vento molto forte e poi con pioggia nelle prime ore della notte. I disagi dovuti a quest’allerta meteo non sono mancati: a Napoli centro, il vento era così forte da sradicare addirittura diversi alberi. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, anche se molto strade questa mattina erano impraticabili a causa dei fusti che bloccavano completamento il passaggio.

Nei paesi vesuviani, invece, il forte vento ha spaventato i cittadini che si sono barricati in casa, lasciando i balconi di casa vuoti per la paura di non ritrovare nulla il giorno dopo, evitando così pericolosi incidenti come spesso accade in casi come questi. Uno dei disagi maggiori nelle zone vesuviane è stato ritrovarsi improvvisamente buste dell’immondizia nel bel mezzo della strada, volate da chissà dove. Molte strade, in serata e alle prime luci dell’alba, erano praticamente riverse di rifiuti per cui era davvero difficile circolare. La situazione è stata poi risolta dai netturbini che hanno recuperato diversi pezzi sparsi per le strade.

Per la giornata di oggi, indubbiamente ci saranno disagi a causa del maltempo, sia su eventuali strade statali come la 268, che è già rinomata per essere poco scorrevole, sia nelle strade cittadine. Il consiglio degli esperti, in caso di raffiche di vento troppo forti, è quello di evitare di uscire, anche se rassicurano che le alte temperature percepite ieri dovrebbero nuovamente abbassarsi di diversi gradi.