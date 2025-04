Rigenerazione urbana e riqualificazione del centro storico, via libera in Consiglio

ACERRA – Rigenerazione urbana senza consumo di suolo, riqualificazione e valorizzazione del centro storico, ripresa dell’economia di settore. Sono gli obiettivi raggiunti dal consiglio comunale di Acerra che grazie ai voti della maggioranza (opposizione assente) ha approvato tre importanti provvedimenti che segnano un passo decisivo verso una città moderna e sostenibile. La prima delibera recepisce la norma regionale che incentiva il recupero e la valorizzazione degli edifici esistenti, prevedendo incentivi volumetrici del 20% e del 35% e individuando le aree escluse dall’applicazione di questi incentivi. La seconda stabilisce i criteri e i valori per la cessione o la monetizzazione delle aree da destinare a standard urbanistici nei casi di ampliamento edilizio, mentre la terza approva una misura che consente l’edificazione diretta in lotti già urbanizzati e serviti.

“Con questi provvedimenti viene garantita una crescita sostenibile alla città – sottolinea il sindaco Tito d’Errico – ringrazio pertanto la Commissione e tutti gli uffici dell’ente che hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo. L’amministrazione comunale dà risposte concrete ai cittadini ed ha scelto la strada dello sviluppo responsabile fondato su una visione moderna, inclusiva e attenta. Elementi centrali di questa visione sono l’impegno concreto verso il minore consumo di suolo e la messa in sicurezza delle abitazioni più vecchie con la conseguente ulteriore valorizzazione di tutto il centro storico. Grazie a questi provvedimenti si rilancia l’economia legata al settore edilizio, fondamentale volano per innovazione ed investimenti ”.