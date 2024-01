Lotteria Italia, nel Vesuviano premio da 100mila euro. Ecco dove sono andati i 5 milioni

Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2023 è stato vinto a Milano, secondo quanto apprende Agipronews, presso il bar Valdagno in via delle Forze Armate 212. Finisce invece in un’area di servizio il secondo premio da 2,5 milioni di euro, precisamente presso l’area “Campagna Nord” a Campagna, in provincia di Salerno. Si torna in Lombardia per il terzo premio da 2 milioni, vinto ad Albuzzano, in provincia di Pavia, presso la rivendita di Delmonte Chiara in viale Lodi 11.

Il quarto premio, per un valore di 1,5 milioni di euro, è stato vinto sempre in Lombardia a Roncadelle, in provincia di Brescia, presso il punto vendita di Cornali Valerio in via Enrico Mattei 37. Il quinto e ultimo premio di prima categoria, da un milione di euro, è stato vinto a Monte Colombo-Montescudo, in provincia di Rimini, presso il Bar della Rocca in via della Rocca 8.

Colpo grosso ad Ottaviano

Senza premi di prima categoria della Lotteria Italia 2023, Roma si consola con due dei quindici premi di seconda categoria, dal valore di 100mila euro ciascuno. Regina tra i premi di seconda categoria, riporta Agipronews, è però la Campania, con ben quattro biglietti vincenti: a Napoli, a Ottaviano e due in provincia di Salerno, a Eboli e Salaconsilina. Sorride anche la Toscana, dove sono stati venduti tre tagliandi da 100mila euro, a Pietrasanta, in provincia di Lucca, a Civitella Valdichiana, in provincia di Arezzo e a Figline e Incisa Valdarno, in provincia di Firenze. Doppia vincita in Emilia Romagna, a Polesine Zibello, in provincia di Parma e a Piacenza. I restanti quattro tagliandi fortunati sono stati venduti a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, a Trieste, a Caldaro Sulla Strada del Vino, in provincia di Bolzano, e a Catania.