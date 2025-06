Lep, il lavoro della Bicamerale per servizi e diritti. Il punto di Silvestro

Silvestro (FI): “Sui LEP lavoro decisivo della Commissione. Ora un impegno concreto per l’equità territoriale”

“Garantire i diritti civili e sociali in modo uniforme su tutto il territorio nazionale è una sfida cruciale, e i Livelli Essenziali delle Prestazioni rappresentano il punto chiave per realizzare questo obiettivo. Con l’indagine conoscitiva condotta dalla Commissione bicamerale per le Questioni Regionali, abbiamo voluto colmare un ritardo che da troppo tempo ostacola l’equità territoriale e la piena valorizzazione delle autonomie.”

Lo dichiara il senatore Francesco Silvestro, presidente della Commissione bicamerale per le Questioni Regionali, a margine dell’approvazione del documento conclusivo dell’indagine sui LEP. “Il lavoro della Commissione si è caratterizzato per un approccio multilivello, che ha coinvolto esperti, istituzioni e parti sociali attraverso audizioni e missioni in tutte le Regioni. È emersa una fotografia chiara: i LEP non sono un’astrazione, ma la condizione concreta per garantire a ogni cittadino gli stessi diritti e servizi, nel rispetto delle diverse realtà locali. Durante l’indagine sono state evidenziate alcune criticità fondamentali, per questo motivo, serve una definizione più chiara e condivisa dei livelli essenziali, ma soprattutto occorre affrontare con serietà il nodo del finanziamento, per conciliare il diritto ai servizi con la sostenibilità economica

. Inoltre, persistono forti squilibri tra i territori, che vanno trattati con una progettazione mirata, soprattutto nelle aree interne e periferiche.” Sulla relazione tra LEP e autonomia, Silvestro è netto: “Senza la garanzia dei LEP su tutto il territorio nazionale, ogni ipotesi di autonomia rischia di acuire i divari esistenti. Il nostro lavoro rafforza l’unità del Paese, valorizzando con responsabilità le sue differenze.” – sottolinea Silvestro – “Il ruolo del Parlamento resta centrale. Siamo chiamati a definire indirizzi chiari, vigilare sull’attuazione dei LEP e garantire trasparenza nei rapporti tra Stato e Regioni. Senza un impegno concreto su questo fronte, non è possibile parlare seriamente di riforme. Desidero ringraziare tutto il personale dell’Ufficio di Presidenza della Commissione per il lavoro svolto con competenza e dedizione, così come tutti i senatori e deputati che hanno partecipato con spirito costruttivo. Il documento conclusivo è il frutto di un confronto aperto e approfondito: ora tocca a Governo ed enti locali trasformare questa base di conoscenza in azione concreta.” Conclude Silvestro