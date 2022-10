Ladri di biciclette a Pompei, 2 arresti

Pompei: Ladri di biciclette. Carabinieri arrestano 2 persone

E’ l’alba e i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata stanno percorrendo le strade di Pompei. La gazzella è in via Colle San Bartolomeo quando nota – all’altezza del civico 57 – due persone nell’androne di un palazzo. I Carabinieri arrestano la marcia e dopo qualche minuto non solo quella.

I due vengono sorpresi mentre stanno tentando di rubare 2 bici legate con catene e vengono bloccati. Perquisiti, addosso ad uno dei due (il più giovane) viene trovata una tronchese che sarà poi sequestrata. Gli arrestati sono già noti alle forze dell’ordine, hanno 24 e 50 anni, sono originari del Marocco e mentre il primo abita a Striano il complice è residente a Poggiomarino. Entrambi sono in attesa di giudizio.