Somma, Parrocchia San Michele e San Giorgio presenta l’oratorio sportivo

Conferenza di presentazione del progetto dell’oratorio sportivo

La comunità Parrocchiale San Michele e San Giorgio di Somma Vesuviana e l’A.S.D. Pro Sport Movement sono liete di invitare la cittadinanza alla conferenza stampa di presentazione del progetto dell’oratorio sportivo. Tale progetto darà la possibilità a 25 ragazzi e ragazze, nati negli anni 2011 e 2012, di svolgere con regolarità un’attività sportiva e, nello specifico, di cimentarsi nel gioco del calcio. Le attività saranno previste ogni sabato dalle ore 14.30 alle ore 16.30 presso il centro sportivo Casolaro sito in via del Cenacolo.

La conferenza stampa si terrà lunedì 10 ottobre 2022 alle ore 19.00 presso la sala Santa Caterina e al termine della stessa saranno aperte le iscrizioni per l’anno 2022/2023. Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento del 25° esimo iscritto.

Le attività sportive avranno inizio sabato 15 ottobre 2022.

Il parroco Don Nicola De Sena

Il Presidente dell’ A.S.D. Pro Sport Movement Pietro Iossa