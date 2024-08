La sommese Sveva Romano sul podio nella gara in Cina

SOMMA VESUVIANA – Altro prestigioso risultato per Sveva Romano in Cina.

Si sta svolgendo a Líshui, città-prefettura della Cina, nella provincia dello Zhejiang, l’International Roller Skating Open, tappa mondiale del pattinaggio in linea del circuito Worldskate.

L’atleta della Somma Skating School ha brillato ancora una volta nella gara della Speed slalom, conquistando una medaglia d’argento e riuscendo a battere il suo record personale di velocita’ per ben due volte con un tempo di 4.823 nel primo Ko e 4.720 nel secondo, contro l’avversaria cinese, primatista mondiale, che ha conquistato il primo posto.

Sveva si dice molto soddisfatta per la sua performance, in particolar modo per i tempi fatti durante la competizione e ci fa ben sperare per la prossima gara, ovvero i World Roller Games 2024, i Mondiali dell’Inline Freestyle, che si terranno a Roma dal 10 al 15 settembre per i quali e’ stata convocata nella Nazionale Italiana a difendere il nostro tricolore.

Ben fatto Sveva e continua a farci sognare!!