Giocattoli per amore, la beneficenza non va in vacanza

È con grande emozione che annunciamo la seconda edizione di “Giocattoli per amore”, un’iniziativa che si prefigge di portare gioia e speranza ai bambini in difficoltà. Questo meraviglioso evento è organizzato da Salvatore Mautone in collaborazione con il giornalista Diego Marino, la Protezione Civile e il progetto “Idee e Concretezza”, con il patrocinio morale del comune di

Villaricca.

La raccolta di giocattoli avviata da Salvatore Mautone continua a crescere, è un gesto d’amore che merita applausi e condivisione. Come sottolineato dal sindaco Francesco Gaudieri: “La raccolta dei giocattoli che Salvatore Mautone ha fatto e sta facendo per i bambini del Santobono è un’iniziativa meravigliosa che merita applausi e condivisione. Per questo, il comune ha concesso a questo giovane volontario il patrocinio morale, poiché condividiamo questa bellissima iniziativa che si colloca tra quelle che migliorano il nostro territorio e coinvolgono le associazioni locali.”

Chiediamo a tutti di unirsi a noi in questo gesto di grande generosità, donando giocattoli nuovi, sigillati e con marchio CE, per bambini da 0 a 16 anni. Ogni donazione sarà un gesto che scalderà i cuori dei più piccoli e darà loro un motivo per sorridere.

I giocattoli raccolti saranno donati alla FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON, dove saranno accolti con affetto e gratitudine. Se possibile, segnaliamo anche alcuni giochi specifici per la fascia di età 12-16 anni richiesti dall’Ospedale: giochi di società come LABIRINTO, giochi per PlayStation 4, trousse trucchi (certificati) e cuffie per il telefono. Accettiamo inoltre giocattoli (sempre chiusi e certificati con marchio CE) per tutte le pazienti e i pazienti dai

0 ai 12 anni.

Per le persone anziane o disabili, Salvatore Mautone provvederà all’acquisto dei giocattoli, mostrando la prova d’acquisto.

Insieme, possiamo creare un’atmosfera di amore e speranza per i nostri bambini. **Unisciti a noi e porta un sorriso!**

Per Informazioni Salvatore Mautone 3923878627

Ufficio Stampa Press@diegomarinogiornalista.it