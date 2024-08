Al via “Visioni Vesuviane”. Nasce il Festival che unisce cinema e territorio

Ottaviano si prepara a diventare il fulcro della cultura cinematografica con l’arrivo del Visioni Vesuviane Cinema Fest, un evento che si propone di celebrare cinema e bellezza del territorio vesuviano.

Dal 4 al 6 settembre 2024, il suggestivo Palazzo Mediceo aprirà le porte a cinefili, registi e appassionati, offrendo un’esperienza unica nel suo genere. Il festival, organizzato dall’associazione ACT Production, è dedicato alla promozione del cinema come strumento di espressione culturale, valorizzando storie, tradizioni e identità unica del territorio vesuviano. ACT Production è un’associazione di produzione cinematografica indipendente che si occupa di produzione, distribuzione e organizzazione di eventi. Tra le sue principali iniziative, ACT Production è organizzatrice del Picentia Short Film Festival, festival internazionale del cortometraggio giunto quest’anno alla sua ottava edizione. Un palcoscenico per i talenti emergenti e il territorio Il Visioni Vesuviane Cinema Fest non è solo una celebrazione della cinematografia, ma anche una vetrina per giovani registi che desiderano far conoscere il loro talento.

Attraverso un concorso, i cineasti emergenti avranno l’opportunità di presentare le loro opere in un contesto che valorizza sia i nuovi talenti che i professionisti del settore, coinvolgendo un pubblico variegato, composto da appassionati, critici ed esperti di cinema. Luca Capacchione, presidente di ACT Production e direttore artistico della manifestazione, ha dichiarato: “Questa prima edizione del Visioni Vesuviane Cinema Festival rappresenta un punto di partenza importante. Il nostro obiettivo è costruire un festival che non solo celebri il cinema, ma che diventi un punto di riferimento per il territorio, creando sinergie con le attività locali e guardando già al futuro con un programma di lavoro a lunga veduta”.

Una prima edizione con lo sguardo al futuro Il Visioni Vesuviane Cinema Fest guarda già al futuro, con l’intenzione di crescere ed evolversi nelle prossime edizioni. Il festival non si limiterà a semplici serate di proiezione, ma spazierà dall’editoria all’arte visiva, dal cinema agli incontri con autori e artisti, includendo anche un workshop di formazione. Questa prima edizione porrà le basi per un appuntamento fisso nel panorama culturale della regione, capace di offrire ogni anno un programma sempre più ricco e diversificato. Un’anticipazione interessante riguarda la collaborazione con AVAMAT, uno studio di produzione cinematografica indipendente noto per la sua capacità di produrre film d’avanguardia con professionisti del filmmaking. In particolare, AVAMAT sarà protagonista della serata inaugurale del festival con “NiC – Napoli in Cinema”, rassegna di cinema indipendente che porta in sala i corti di autori campani.

Questo evento sarà il primo sguardo su un programma che si preannuncia ricco di sorprese, con ulteriori dettagli e collaborazioni che verranno ufficializzati nelle prossime settimane. Il Sindaco di Ottaviano, prof. Biagio Simonetti, ha commentato: «Ci auguriamo che questa edizione sia solo la prima di una lunga serie. Ottaviano, il territorio vesuviano e le sue ricchezze storiche e naturali sono i luoghi più adatti ad una kermesse del genere, che mette al primo posto una proposta culturale di alta qualità».

L’Assessore agli Eventi, Angelo Alterio, ha aggiunto: «Siamo grati agli organizzatori, insieme lavoreremo per far diventare Ottaviano una città di riferimento per gli appassionati del cinema di qualità». Il festival sarà un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del cinema e della cultura, unendo proiezioni di qualità, incontri con artisti e momenti di approfondimento in una delle location più affascinanti del territorio campano.

Rimani aggiornato! Segui i social del Visioni Vesuviane Cinema Fest per tutte le novità e per scoprire i canali ufficiali che verranno lanciati nei prossimi giorni.