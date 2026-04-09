La pittura di Luigi Franzese: realismo della percezione e espressionismo cromatico

Dal 10 aprile al 3 maggio il “Matt” di Terzigno ospiterà “L’universo del tempo”, la mostra dei quadri di Luigi Franzese, il pittore di San Giuseppe, di cui hanno parlato critici e studiosi importanti: Giulio Carlo Argan, che elogiò la finezza preziosa della sua arte, Guido D’Agostino, Raffaele Urraro, Antonella Nigro, Vito Maggio e Franco Solmi. Raffaello Biordi giudicò Luigi Franzese un “novatore di grande interesse”. Corredano l’articolo le immagini di due opere della terza fase.

Nel 2022 Raffaele Urraro ha pubblicato, con “Il quaderno edizioni”, “La pittura di Luigi Franzese fra realismo positivo e materismo onirico”, illustrando l’arte del Maestro con osservazioni così precise, profonde e complete che nulla si può aggiungere. Dunque, scrive il prof. Urraro, Luigi Franzese nella seconda fase della sua attività, diventa pittore del Vesuvio, e il Vesuvio è per lui “un fantasma della mente e del cuore, .. è il segno della vita colta nelle sue connotazioni positive e il segno della morte che avanza e distrugge.”. Franzese prepara anche le tele su cui dipinge, con una trama larga, adatta all’ uso che egli fa della spatola e alle campiture di rosso e di nero, “il rosso palpitante della vita e il nero inerte della morte, le due polarità del fluire a volte taciturno e a volte tumultuoso e sfrontato della materia verso il compiersi del proprio destino.”

E sul complesso tessuto cromatico il pittore inserisce anche reperti vulcanici, simbolo concreto della Natura che egli ha deciso di indagare e di rappresentare nelle sue vorticose rivoluzioni e nel suo mistico placarsi. Importante è l’osservazione che chiude la pubblicazione. Il prof. Urraro si chiede “come è classificabile il lavoro di Franzese, la sua pittura, il suo mondo culturale, filosofico, artistico, estetico. Moderno, postmoderno, avanguardia, transavanguardia?”. La risposta è chiara e netta: “Lasciamo perdere. Resta il fascino di una esperienza pittorica unica, suggestiva, complessa e pur capace di parlare con chiarezza al cuore e all’intelligenza di chi si accosta al suo mondo.”. E in realtà mi pare che nessuna espressione definisca l’arte di Franzese in tutte le sue fasi meglio di “materismo onirico” che Raffaele Urraro usa con un chiaro riferimento a Bachelard. Stefania Spisto, che guida “Il quaderno edizioni”, nel presentare la mostra che si terrà a Terzigno, ha scritto parole significative. “ Il museo che accoglie “L’universo del tempo” custodisce le tracce delle antiche ville romane rinvenute a Terzigno, affreschi, frammenti, superfici che hanno attraversato i secoli. In quelle pareti il tempo si è fermato, si è depositato, è diventato colore, segno, memoria.

Le opere di Franzese sembrano inserirsi in questa stessa logica, quella del tempo che affiora. Le sue superfici, segnate da velature, incisioni, piccoli segni che sembrano nascere da soli, richiamano le pareti consumate delle domus romane, senza mai citarle davvero. È una somiglianza profonda, non formale. È come se la pittura contemporanea tornasse a parlare con quella antica, non per imitazione, ma per affinità. Entrambe nascono dalla materia, entrambe trattengono tracce, entrambe raccontano il tempo non come qualcosa che scorre, ma come qualcosa che si accumula”. Quando osservo i quadri di Luigi Franzese penso a Panofsky, alla sua convinzione che l’occhio, in quanto mero strumento percettivo che registra ciò che vede, non è in grado di rielaborare da solo ciò che ha davanti a sé. Si rende perciò necessario l’intervento di una sorta di “intermediario” tra l’occhio e l’opera d’arte: questo elemento è ciò che Panofsky chiama Seele, la “psiche”, il mezzo che consente all’artista di interpretare le immagini che l’occhio gli invia.

Ripeto quello che scrissi molti anni fa: Le opere del pittore sangiuseppese sono oggettivamente così colme di senso che a chi le guarda impongono il silenzio della contemplazione e della riflessione: si realizza così una significativa corrispondenza tra questo silenzio e quello in cui l’opera fu creata. Ovviamente anche i quadri di Franzese si aprono alle interpretazioni: ma nessun interprete può prescindere dal solido dato oggettivo, dal “fantasma” dell’intuizione che costituisce la base dell’opera ed è il fondamento del giudizio del bello. I quadri di Franzese sono belli, di quella bellezza complessa e modernissima che Ernst H. Gombrich spiegò come incremento di sensibilità e di conoscenza e che V. Kandinsky e H.G. Gadamer giudicarono una necessità ontologica, destinata a colmare “l’abisso tra ideale e reale”. Credo che la mostra al Matt di Terzigno apra una nuova fase nell’arte di Luigi Franzese. Ne parleremo nel prossimo articolo.