Pollena Trocchia, al via l’inaugurazione dell’area ludico-fitness al plesso “Fusco”

Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Pollena Trocchia

Un’area ludico-fitness con giostre, giochi e attrezzature per il sano movimento all’aria aperta.

Questa l’ultima novità a Pollena Trocchia, dove venerdì 10 aprile, alle ore 12:00, ci sarà il taglio del nastro del nuovo spazio adiacente al plesso “Fusco” dell’I.C. Gaetano Donizetti.

L’intervento, finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli, rappresenta un investimento concreto nel benessere, nello sport e nel gioco per le nuove generazioni, un’importante occasione di potenziamento dell’offerta delle scuole e del territorio che il Comune di Pollena Trocchia non si è lasciato sfuggire e ha tradotto in pratica.

«L’anno scolastico per il plesso “Fusco” è cominciato in una struttura rinnovata nella sua facciata a seguito di lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria, realizzati grazie a un finanziamento di 400 mila euro. Oggi, un altro progetto reso possibile grazie alla nostra capacità di intercettare finanziamenti sovracomunali vede la luce, consentendo ai nostri giovani alunni di poter godere di una fantastica area dedicata al divertimento e al fitness» ha detto Arturo Cianniello, assessore all’edilizia scolastica del Comune di Pollena Trocchia.

Ma le scuole non sono solo al centro dell’operato dell’Amministrazione comunale grazie ai finanziamenti sovracomunali. Il Comune di Pollena Trocchia ha infatti recentemente stanziato oltre 158mila dell’avanzo libero di amministrazione per interventi già effettuati al plesso “Cesare Battisti” e per intervenire al plesso “San Gennariello”, dove i lavori partiranno ad anno scolastico concluso per non arrecare pregiudizio all’attività didattica in corso.

«Siamo felici di annunciare un nuovo traguardo per la nostra comunità e in particolar modo per i nostri piccoli concittadini: il taglio del nastro della nuova area ludico-fitness presso il plesso “Fusco” dell’I.C. Donizetti, un nuovo spazio dedicato alla crescita e al divertimento dei nostri bambini, realizzati con materiali di altissimo livello, rispettando i più severi standard di sicurezza» ha concluso Carlo Esposito, primo cittadino del comune vesuviano.