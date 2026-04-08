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Cantariello, parte la maxi bonifica: rimosse 620 tonnellate di rifiuti. Bene: “Sinergia funziona”

Redazione1
di Redazione1

 

CASORIA“Non stiamo semplicemente intervenendo su un’area, ma stiamo cambiando il modo di affrontare le criticità ambientali. Oggi lo Stato è presente e lo fa in maniera coordinata e concreta”.

È il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, a sottolineare il valore degli interventi di pulizia e bonifica avviati questa mattina nella zona del Cantariello, uno dei punti più delicati del territorio cittadino dal punto di vista ambientale.

Le operazioni rientrano nelle attività legate al contrasto ai fenomeni della Terra dei Fuochi e sono il risultato di una collaborazione istituzionale che coinvolge il Comune di Casoria, la Città Metropolitana di Napoli, il Commissario Straordinario di Governo e la Prefettura di Napoli.

Nel dettaglio, gli interventi prevedono la rimozione dei rifiuti presenti nell’area, la bonifica dei siti compromessi e la messa in sicurezza delle zone interessate, con l’obiettivo di avviare un percorso di recupero ambientale duraturo. Si tratta di un’azione che riguarda più comuni, ma che assume un valore strategico per Casoria, dove l’area del Cantariello rappresenta da tempo una criticità ambientale rilevante.

Alla giornata di avvio degli interventi hanno partecipato il sindaco della Città Metropolitana Gaetano Manfredi, il sottosegretario Alfredo Mantovano, il Commissario Straordinario Fabio Ciciliano, la viceministra Vannia Gava, il Commissario Unico per le Bonifiche generale Giuseppe Vadalà e S.E. il Prefetto di Napoli Michele di Bari.

Proprio la Prefettura, grazie all’impegno del Prefetto Michele di Bari, ha svolto un ruolo centrale nella fase di coordinamento, assicurando il raccordo tra le istituzioni coinvolte e garantendo che l’intervento fosse pianificato e attuato in maniera efficace. Un lavoro fondamentale che ha permesso di superare frammentazioni e ritardi, rendendo possibile un’azione incisiva su un’area complessa. L’intervento rappresenta un primo passo concreto verso la riqualificazione ambientale e la restituzione di spazi alla comunità, in un’ottica di tutela della salute pubblica e di valorizzazione del territorio. continua il primo cittadino casoriano.

“Questa non è una giornata simbolica, ma l’inizio di un percorso che deve portare risultati visibili e duraturi. Continueremo a lavorare con tutte le istituzioni coinvolte per garantire interventi strutturali e restituire ai cittadini un territorio più sicuro e vivibile”, conclude il sindaco Raffaele Bene.

Saranno rimosse entro luglio 620 tonnellate di rifiuti.

 

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