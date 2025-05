La Fitness Trybe conquista il podio nazionale a Porto Sant’Elpidio

La società Pomiglianese ottiene il bronzo al campionato nazionale di ginnastica aerobica, ma i successi non terminano qui.

La Fitness Trybe torna a far parlare di sé con la ginnastica aerobica, questa volta

distinguendosi fuori regione. Lo scorso weekend, infatti, si è svolto a Porto Sant’Elpidio il Campionato Nazionale Gold FGI, e tra le società che si sono contraddistinte non poteva mancare la Fitness Trybe di Pomigliano d’Arco.

Tra i risultati più significativi spicca la medaglia di bronzo conquistata dal trio composto da: Maria Mautone, Ilaria Traino e Roberta Tufano, guidate dagli allenatori Serena Piccolo, Valeria Perris e Reidel Duran. La direttrice tecnica e coach Serena Piccolo ha sottolineato

l’importanza di questo risultato, spiegando che la categoria Junior B è tra le più competitive, e che due delle atlete del trio sono considerate di interesse nazionale.

Si punta e si spera in una convocazione per i prossimi Campionati Europei, che si terranno, salvo variazioni, in Azerbaijan il prossimo novembre visti i recenti risultati che riempiono d’orgoglio non solo la società, ma anche per tutto il territorio di Pomigliano d’Arco, a conferma dell’eccellenza e della crescita costante del movimento sportivo locale