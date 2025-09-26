La doppia vita del barbiere di Casoria: tagli nel salone, droga nel retrobottega

A Casoria i Carabinieri hanno scoperto una vicenda insolita: un barbiere di 49 anni, originario di Casavatore, gestiva nel retrobottega del suo salone un piccolo giro di spaccio di marijuana. L’arresto è avvenuto ieri pomeriggio dopo alcune segnalazioni che avevano attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

Le voci sul retrobottega “parallelo” raccontavano di clienti che, oltre al taglio di capelli, potevano acquistare droga in un ambiente apparentemente tranquillo. I militari hanno deciso così di verificare la situazione con un intervento diretto, entrando nel negozio senza preavviso.

L’ispezione ha permesso di sequestrare 69 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e vari strumenti per il confezionamento. Il barbiere, incensurato, è stato arrestato sul posto e adesso è ai domiciliari, in attesa di giudizio. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti, stupiti dal fatto che un’attività quotidiana come andare dal parrucchiere potesse nascondere un’attività illecita.

I Carabinieri hanno evidenziato come l’indagine sia il frutto sia di segnalazioni dei cittadini sia di controlli costanti nella zona, dimostrando che la collaborazione tra popolazione e forze dell’ordine è fondamentale per contrastare il traffico di droga.

La scoperta del retrobottega sottolinea quanto l’illegalità possa insinuarsi anche negli ambienti più insospettabili. Un intervento rapido ha permesso di interrompere il giro di spaccio prima che potesse espandersi, garantendo maggiore sicurezza per la comunità.