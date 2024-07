La baby attrice Aurora Guarino in Trentino per Din Don 6

Aurora Guarino nel Nuovo Film “Din Don 6”. Conto alla rovescia per l’uscita del sesto capitolo della serie comica “Din Don”, intitolato “Din Don 6”, girato nella splendida cornice del Trentino, precisamente in Val di Sole.

Aurora Guarino, giovanissima napoletana (non ha ancora compiuto 13 anni) e una delle protagoniste del film, ha condiviso la sua esperienza sul set: “E’ sempre una grande emozione trovarmi lì con grandi professionisti, ogni anno un’esperienza diversa che cresce insieme a me! In questo specifico film ho interpretato per l’ultima volta il ruolo di una bambina, Silvia, alle prese con i primi batticuori… che vedrete in futuro diventare un’adolescente con tutti i problemi che comporta la sua età!”

“Non vediamo l’ora di condividere con voi questa nuova avventura piena di risate e emozioni”