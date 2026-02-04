mercoledì, Febbraio 4, 2026
11.4 C
Napoli
scrivi qui...
CronacaPrima pagina
tempo di lettura:1 min
319

Jlenia, morta dopo una lite familiare: fermato il fratello per omicidio

Redazione1
di Redazione1

Una lite degenerata in tragedia, in un contesto familiare segnato da forti contrasti. È questa la pista principale seguita dagli inquirenti per l’omicidio di Jlenia Musella, la 22enne accoltellata a morte a Ponticelli. A confessare è stato il fratello maggiore, Giuseppe Musella, 28 anni, che si è consegnato alla Polizia ammettendo le proprie responsabilità.

La giovane è stata trasportata all’ospedale Villa Betania da un’auto che si è allontanata subito dopo averla lasciata all’ingresso. Presentava evidenti segni di percosse al volto e una ferita profonda alla schiena. Nonostante i tentativi dei medici, Jlenia è deceduta poco dopo il ricovero.

I due fratelli vivevano da soli in un appartamento del rione Conocal, complesso di edilizia popolare noto per le difficoltà sociali e la presenza della criminalità organizzata. Tuttavia, secondo gli investigatori, la camorra non avrebbe avuto un ruolo diretto nell’omicidio, che sarebbe maturato esclusivamente all’interno della sfera familiare.

Le indagini della Squadra Mobile stanno ricostruendo le ore precedenti all’aggressione, ascoltando testimoni e persone vicine alla vittima. L’aggressione sarebbe avvenuta in strada, sotto gli occhi di alcuni residenti, al termine di un violento alterco. Non risultano denunce pregresse per minacce o stalking nei confronti della ragazza.

All’esterno dell’ospedale si sono vissuti momenti di profondo dolore, con amici e conoscenti riuniti in silenzio per ricordare Jlenia, descritta come una ragazza solare e molto presente sui social. Le autorità hanno mantenuto l’ordine pubblico mentre la magistratura continua a lavorare per fare piena luce su una vicenda che ha sconvolto l’intera comunità di Ponticelli.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Cronaca

Acerra, raid vandalico al plesso dell’infanzia. Lo sdegno del sindaco

0
  ACERRA – Sdegno e condanna unanime da parte dell’Amministrazione...
Comunicati Stampa

Al MATT al via il “Ter-Ignis Café”: cultura, inclusione e comunità al centro dell’evento dell’8 febbraio

0
  Domenica 8 febbraio 2026, dalle ore 11.00 alle ore...
Cronaca

Contestazione troppo vaga: annullata sospensione a un agente della Municipale di Pomigliano

0
Il Tribunale di Nola ha annullato una sanzione disciplinare...
L'angolo del prof

“Carmela”, il primo romanzo di Stefania Spisto: la prosa sinestetica e lo stile “visivo”

0
La storia di Carmela si svolge a Boscoreale, tra...
Cronaca

Uccisa a 22 anni da una coltellata alla schiena: giallo sulla mano assassina

0
Una discussione scoppiata in strada, il coinvolgimento di più...

Argomenti

Cronaca

Acerra, raid vandalico al plesso dell’infanzia. Lo sdegno del sindaco

0
  ACERRA – Sdegno e condanna unanime da parte dell’Amministrazione...
Comunicati Stampa

Al MATT al via il “Ter-Ignis Café”: cultura, inclusione e comunità al centro dell’evento dell’8 febbraio

0
  Domenica 8 febbraio 2026, dalle ore 11.00 alle ore...
Cronaca

Contestazione troppo vaga: annullata sospensione a un agente della Municipale di Pomigliano

0
Il Tribunale di Nola ha annullato una sanzione disciplinare...
L'angolo del prof

“Carmela”, il primo romanzo di Stefania Spisto: la prosa sinestetica e lo stile “visivo”

0
La storia di Carmela si svolge a Boscoreale, tra...
Cronaca

Uccisa a 22 anni da una coltellata alla schiena: giallo sulla mano assassina

0
Una discussione scoppiata in strada, il coinvolgimento di più...
Cronaca

Saviano, assalto della banda dell’Audi alla gioielleria Addeo

0
Questa notte a Saviano si è verificato un tentato...
Cronaca

Parcheggia l’auto per mezz’ora e la trova senza stereo

0
Ennesimo episodio di furto a Pomigliano d’Arco. Questa volta...
Generali

Al via la XIII edizione della Scuola sociopolitica e imprenditoriale della Diocesi di Nola

0
Riceviamo e pubblichiamo   Sabato 7 febbraio 2026, alle 10:30, presso la suggestiva...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
“Carmela”, il primo romanzo di Stefania Spisto: la prosa sinestetica e lo stile “visivo”
Articolo successivo
Contestazione troppo vaga: annullata sospensione a un agente della Municipale di Pomigliano
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996