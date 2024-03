Intervento Gori a tempo di record, riapre strada a San Giorgio

SAN GIORGIO A CREMANO – Ha riaperto via Figliola a San Giorgio a Cremano chiusa lo scorso 18 marzo per gli interventi della Gori spa, (l’azienda che gestisce il servizio idrico integrato a circa un milione e mezzo di cittadini residenti in 75 comuni tra le province di Napoli e Salerno) in piazzetta del Pittore e lungo le arterie che vi si innestano, in seguito ad una pregressa perdita idrica e fognaria.

La Gori per ridurre i disagi, ha modificato il piano di intervento limitando i lavori al primo tratto di via Figliola prospiciente la piazza. Così, questa importante arteria di collegamento con il Comune di San Sebastiano al Vesuvio è stata resa nuovamente percorribile, limitando i disagi di viabilità e assicurando maggiore sicurezza. Successivamente, una volta terminati gli interventi strutturali con travetti prefabbricati in cemento che copriranno l’alveo tombato nell’area interessata, in cui sono stati effettuati i lavori idraulici, riaprirà l’intera Piazza del Pittore, presumibilmente entro il 20 aprile. “Ringrazio la Gori per essere intervenuta con velocità ed aver ridotto al minimo i tempi di lavorazione rispetto a quelli previsti, comprendendo le difficoltà verificatesi in questi giorni di provvisoria chiusura per tutti i cittadini” ha detto il sindaco Giorgio Zinno.

Oltre agli interventi della Gori, si sono innestati altri enti di sottoservizi per la realizzazione della rete in fibra ottica su questa porzione di territorio che vede il fulcro in piazzetta del Pittore e che si dirama sulle strade adiacenti. In virtù di un accordo tra i gestori di telefonia e Gori, e con l’ok del dirigente dell’ente Alfonso Raho e dell’assessora Gemma Scognamiglio, è stato ottimizzato questo lasso di tempo per incrementare i servizi ai cittadini. Non appena sarà terminata anche la realizzazione della rete in fibra ottica, verranno completati i lavori con la ripavimentazione complessiva della Piazza in estate.