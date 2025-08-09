Incendio Parco del Vesuvio diventa caso nazionale, interviene l’Esercito

Il fronte dell’incendio divampato ieri sul Monte Somma si è ampliato, raggiungendo circa 3 chilometri di estensione.

Sul posto è presente l’Esercito, pronto a intervenire con uomini e mezzi meccanici per la realizzazione di linee tagliafuoco nelle aree già colpite dalle fiamme, al fine di arginare l’avanzata del rogo.

Il coordinamento delle operazioni prosegue senza sosta, con tutte le forze in campo impegnate nella gestione dell’emergenza.

Un sentito ringraziamento va ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri Forestale, alla Protezione Civile Regionale, ai nuclei Comunali di protezione Civile, all’Esercito, alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e a tutti i volontari che, con impegno e professionalità, stanno facendo il massimo per fronteggiare una situazione tanto complessa e drammatica.