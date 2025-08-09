Pontecitra, nuovi abbandoni di rifiuti: telecamere e controlli in azione

MARIGLIANO – Non si arresta il fenomeno degli abbandoni di rifiuti a Pontecitra, dove continuano a comparire scarti di ogni genere, dall’ingombrante al domestico, gettati in modo indiscriminato. A contrastare questa pratica incivile è la rete di videosorveglianza installata nella zona, che intercetta puntualmente i trasgressori consentendo alla Polizia Locale di individuare e sanzionare i responsabili.

Anche nel mese di agosto, nonostante la riduzione del personale, gli agenti del comando di Marigliano mantengono alta l’attenzione. Grazie a un’organizzazione mirata, le poche unità disponibili sono riuscite a garantire un presidio costante dell’area, assicurando l’emissione di verbali e l’avvio delle procedure amministrative contro chi viola le norme in materia di conferimento dei rifiuti.

Parallelamente, prosegue l’attività di prevenzione e sicurezza stradale. Ogni giovedì, in via Campo Sportivo, vengono allestiti posti di controllo specifici per contrastare la guida senza casco e l’uso del cellulare al volante, due comportamenti ad alto rischio per la sicurezza di motociclisti e automobilisti. Negli ultimi interventi sono state elevate diverse contravvenzioni, con la sospensione di alcune patenti di guida.

Il Comandante della Polizia Locale, Emiliano Nacar, ha sottolineato come l’impegno del corpo sia continuo anche in un periodo tradizionalmente più complesso come l’estate: «Aspettiamo l’arrivo di altri tre agenti per rafforzare la sicurezza – ha dichiarato – e ci muoviamo seguendo le indicazioni dell’amministrazione guidata dal sindaco Peppe Bocchino, con l’obiettivo di garantire ordine e rispetto delle regole su tutto il territorio comunale».

L’azione combinata tra videosorveglianza, controlli mirati e presenza costante degli agenti si conferma quindi la strategia scelta dal Comune per difendere l’ambiente e la sicurezza dei cittadini, scoraggiando comportamenti illeciti e pericolosi.