In strada per caso….il marciapiede ciclabile di Sant’Anastasia

Sant’Anastasia…

NO AL MARCIAPIEDE CICLABILE.

Via D’Auria, percorsa da motorini bici e monopattini, che sfrecciano sul marciapiede incuranti del divieto sociale e stradale, di rispettare gli spazi non destinati a loro attentando la sicurezza di chi acquista dai negozianti di zona e non si aspetta, uscendo, di poter essere investito proprio sul marciapiede.

NON VA BENE!

Questa è la denuncia e sfogo di alcuni esercenti che ho raccolto in questi giorni e che proprio ieri ho constatato personalmente all’uscita da questi esercizi.

Il problema mi dicono è stato segnalato al comando Vigili locali ma a quanto pare un’azione continuativa e decisiva di controllo mirato, per fermare questo malcostume non è stata intrapresa.

Come fare, non sta a me suggerirlo, certo è che una criticità pericolosa non va trascurata.

Nei mesi passati ho attenzionato l’Amministrazione rispettivamente alle proprie competenze in merito a problemi sociali riguardanti l’incuria del verde, le deiezioni, l’illuminazione ed altro, tutti puntualmente ed efficacemente riscontrati.

Confido che anche in questo caso, chi di dovere, si faccia carico di questa segnalazione dei cittadini, per prevenire eventuali spiacevoli conseguenze.

#SALVIAMOilSALVABILE per non vanificare gli sforzi di chi lavora per migliorare l’immagine e il benessere del nostro paese.

END CiroNotaro