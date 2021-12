Sant’Anastasia, terza dose di vaccino senza prenotazione

SANT’ANASTASIA – Al centro vaccinale di via Primicerio (ex comando vigili urbani), è possibile effettuare la terza dose di vaccino senza prenotazione per tutte le categorie e fasce d’età a cinque mesi dall’ultima somministrazione. Il totale di vaccini finora effettuati è di 40.936 dosi (prime dosi 20.774, 88% – seconde dosi 17.752, 75% – terze dosi 2410, 10%).

“Invitiamo ad aderire con fiducia alla campagna vaccinale per proteggere la propria salute e quella altrui, intanto domani (7 dicembre), incontreremo i dirigenti scolastici del territorio per coordinarci al fine di attuare una più incisiva sorveglianza sanitaria nelle scuole realizzando una campagna di test rapidi sugli alunni della primaria e secondaria di primo grado, ripetuta nel tempo” dicono il sindaco, Carmine Esposito, e l’assessore alla Salute, Veria Giordano.

Il centro vaccinale è aperto dalle 8.00 alle 19.00 dal lunedì al sabato, la domenica soltanto al mattino, dalle 8.00 alle 13.00. Il giorno dell’Immacolata, mercoledì 8 dicembre, il centro sarà aperto dalle 8.00 alle 18.00. A disposizione dei cittadini, il contatto whatsapp 0818930224.