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In bilico sul burrone per farla finita, salvataggio eroico dei carabinieri

Redazione1
di Redazione1

CASTELLAMMARE DI STABIA: Sospeso nel burrone, a centinaia di metri dalla strada. 48enne salvato “dall’abbraccio” dei Carabinieri. In un video la sequenza del salvataggio
6.18 del mattino, Pozzano. Una località che fa da spalla tra Castellammare e la penisola sorrentina.
Qualcuno grida, chiede aiuto disperatamente.
La strada è ancora semideserta ma alcuni intrepidi della domenica stanno approfittando per una corsetta all’alba.
Sentono la voce di un uomo ma non riescono a capire da dove provenga.
Sulle loro teste uno strapiombo roccioso.

Compongono il 112.
Qualche minuto più tardi una pattuglia: a bordo il Comandante della Compagnia di Sorrento e il suo autista. E pochi istanti dopo è sul posto anche una gazzella del nucleo radiomobile stabiese
I militari seguono quella voce straziante e vedono un uomo, in bilico su uno spuntone di roccia. È lontano, in alto, a centinaia di metri.
Si tratta di un 48enne di Vico Equense, scomparso da circa 3 giorni.
Minaccia di lanciarsi nel vuoto.
Non c’è tempo.
I carabinieri si avvicinano con enorme difficoltà, percorrendo tratturi improvvisati, senza alcuna protezione. Tra sassi che si staccano dalla parete, rotolando a valle.
Il percorso è complicatissimo, da vertigini.

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