Blitz dei carabinieri in casa: trovate dosi di cocaina e 3.500 euro

Operazione antidroga dei carabinieri a Pollena Trocchia, dove nella giornata di ieri un 34enne del posto è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è stato eseguito dai militari della tenenza di Cercola nell’ambito di un servizio mirato al contrasto del traffico di droga sul territorio.

I carabinieri, impegnati in controlli specifici, hanno deciso di procedere con una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine. L’attività di verifica ha portato alla scoperta di diversi elementi ritenuti riconducibili a un’attività di spaccio.

All’interno della camera da letto del 34enne sono state rinvenute undici dosi di cocaina già confezionate, pronte per essere immesse sul mercato. Oltre alla sostanza stupefacente, i militari hanno trovato anche materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, ulteriore indizio di un’attività organizzata.

Durante la perquisizione è stato inoltre recuperato denaro contante per un totale di 3.500 euro, ritenuto provento dell’attività illecita. La somma era nascosta nella stanza e secondo gli investigatori rappresenterebbe il guadagno derivante dalla vendita della droga.

Al termine delle operazioni, per il 34enne sono scattate le manette. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle piazze locali e alle attività domestiche utilizzate come base per la distribuzione della droga.