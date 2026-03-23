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Marigliano, blitz contro due ambulanti: sequestrati ortaggi di ogni genere

Redazione1
di Redazione1

Lotta contro il fenomeno della vendita ambulante abusiva di prodotti ortofrutticoli a ridosso dell’area mercatale di Marigliano, è l’operazione che il Nucleo di Polizia Amministrativa del Comando di Polizia Locale, coordinata dal Comandante Emiliano Nacar, sta mettendo in campo da diverse settimane al fine di contrastare il dilagare del fenomeno dell’abusivismo commerciale svolto su area pubblica.

Nella fattispecie – infatti- gli Agenti, nella giornata odierna, hanno provveduto a contestare a due venditori abusivi, risultati completamente privi delle autorizzazioni necessarie per esercitare la vendita su suolo pubblico, sanzioni amministrative complessive di diecimila euro con conseguente sequestro dei prodotti esposti alla vendita.

Nel dettaglio, tra i prodotti sequestrati vi erano carciofi, cavolfiori, bieta, broccoli, spinaci, tutti privi di documentazione che ne attestasse la provenienza.
L’azione della Polizia Locale sottolinea l’importanza del rispetto delle norme, sia per garantire la sicurezza dei consumatori sia per tutelare la corretta concorrenza tra gli operatori del settore.

Gli agenti operanti, allontanando i venditori abusivi, liberavano le aree occupate da cassette e tavoli. mettendo fine – in tal modo – alle vendite irregolari.
Il Comandante Nacar dichiara – “continueremo con impegno e sistematica quotidianità ed intransigenza nel reprimere ogni norma ignorata fino al ripristino della legalità” – continua – “in questo momento di forte emergenza sanitaria, acquistare prodotti da venditori ambulanti abusivi non garantisce le più elementari norme igienico-sanitarie, in quanto la merce venduta è di qualità e provenienza non accertata”. –

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