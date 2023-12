In auto in 8 con 6 minori, alla guida consigliere comunale di Casalnuovo senza cintura

In auto in otto con sei minori, alla guida consigliere comunale di Casalnuovo senza cintura di sicurezza che si distrae per cantare in un video pubblicato sui social. Borrelli (AVS): “Mi aspetto provvedimenti per questo pessimo esempio, chieda scusa”

Diversi cittadini hanno segnalato al deputato Borrelli in un video che riprende un consigliere comunale di Casalnuovo alla guida di un’auto, senza cintura di sicurezza, con a bordo otto persone, di cui sei minori. Come se non bastasse il consigliere alla guida si distrae per guardare la telecamera e cantare. La didascalia che accompagna il video recita così “mia figlia: babbo mi vieni a prendere a Pomigliano? Guardate che succede dopo” con tanto di risate alla fine.

“Mi aspetto dei provvedimenti nei confronti di questa persona. Chi rappresenta le istituzioni non può in nessun caso rendersi protagonista di tali comportamenti, dovrebbe invece avere profondo rispetto della legge. Ancora più assurdo che questo gesto sia stato immortalato in un video pubblicato in rete direttamente dal consigliere, come se tutto fosse perfettamente normale. Questa persona ha messo a rischio la sua sicurezza, quella della sua famiglia e degli altri giovanissimi che erano in auto. Un comportamento a dir poco scellerato che non poteva passare sotto silenzio, da denunciare e condannare con fermezza. Il minimo che il consigliere può fare è chiedere scusa pubblicamente”. Così Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra.

IL VIDEO > https://www.facebook.com/watch/?v=1087624069263468