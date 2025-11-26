Il Trilogy Tour 25 approda a Somma Vesuviana

Riceviamo e pubblichiamo

La prossima tappa del Trilogy Tour 25 che ha tagliato il nastro di inizio lo scorso 25 gennaio in Veneto, proseguendo per molte città e regioni italiane, con tappa Europea a Madrid, per la versione in spagnolo del testo di Antonio Masullo, giunge nella ridente cittadina campana di Somma Vesuviana, il prossimo 29 novembre.

Ad accogliere lo scrittore, nonché divulgatore del valore della Memoria, afferente all’Olocausto e all’Esoterismo Nazista, la dottoressa Filomena Castaldo, Presidente APS “SOMA & PSICHE”.

L’incontro sarà moderato dal dr. Gennaro Auriemma, Vice Presidente della precitata associazione culturale.

Dialogherà con l’Autore, il pregiatissimo Prof. Ciro Raia, Presidente Provinciale e Coordinatore Regionale ANPI.

La location designata è la biblioteca dello storico Convento Frati Minori del Complesso Monumentale Santa Maria del Pozzo, sito in Somma Vesuviana (Na).

L’ appuntamento è alle 17:00, con ingresso libero.

All’ interno è assicurata la vendita del libro che sta spopolando sia in Italia che all’Estero, dopo le presentazioni in Spagna e nel Regno Unito a Londra -Soho, per la versione in inglese.

La Trilogia del Male racchiude i tre testi che Masullo ha pubblicato nel corso di sette anni di divulgazione del Valore della Memoria, toccando città come Londra e Berlino e Istituzioni quali il Senato, il Parlamento europeo e la Camera dei Deputati e da cui sono stati tratti tre performances teatrali, con la collaborazione del noto regista e attore vesuviano Gianni Sallustro e gli attori dell’Accademia Vesuviana di Cinema e del Teatro.

Da ultimo, lo spettacolo HH – Heinrich Himmler – I semi dello Sterminio che ha riscosso ben due sold out registrati al TIN – Teatro Instabile Napoli.

Il Trilogy Tour 25 raggiunge una cittadina straordinaria, che si preannuncia ricca di spessore culturale e artistico.