Nola, al via la IV edizione del festival dei cortometraggi

Prende il via domani a Nola la quarta edizione del Theta Short Film Festival, festival dei cortometraggi in programma il 27 e 28 novembre al The Space Cinema.

L’iniziativa, ideata e promossa dall’associazione culturale nolana “Il Cinematografo”, con il supporto di Film Commission e Regione Campania ed il patrocinio del Parlamento Europeo, si conferma un appuntamento capace di attrarre numerosi autori internazionali. Dalla sua nascita, il festival ha raccolto infatti oltre mille iscrizioni provenienti da più di cinquanta Paesi del mondo.

Il programma della quarta edizione è iniziato già a maggio scorso con tre appuntamenti al Comicon Napoli ed è proseguito nei mesi di settembre ed ottobre con vari incontri della giuria ed una serie di proiezioni. Queste ultime sono state organizzate in vari punti del territorio, dalle Basiliche Paleocristiane di Cimitile al Museo Archeologico di Terzigno, all’Acquedotto Augusteo di Palma Campania, fino al Castello Mediceo di Ottaviano. Nel corso dei vari incontri le giurie hanno potuto selezionare i finalisti che si contenderanno i riconoscimenti principali durante le serate conclusive.

La programmazione del 27 e 28 novembre inizierà con gli eventi diurni alla Mondadori Point di Nola: la presentazione del documentario “Laboratorio” di Pasquale Napolitano e del libro “Emone” di Antonio Piccolo. L’appuntamento al The Space Cinema è, invece, per le 19.00 con l’inaugurazione della mostra collettiva “Thetarte” e alle 20.00 con l’inizio dello spettacolo in sala. A condurre l’evento saranno Gianni Nardone e Rosa D’Auria, accompagnati da performance dal vivo di attori, musicisti e danzatori. Tra gli ospiti attesi Edgardo Pistone e diversi registi italiani e internazionali. Il festival, in collaborazione con l’Università Federico II e Napoflix, continuerà anche dopo le serate con la trasmissione dell’evento e dei cortometraggi in onda tv su canale 86 e con alcuni appuntamenti nel mese di dicembre rivolti agli studenti universitari.