Il Pd si prende Somma: alle Europee è il primo partito con quasi 3mila voti

SOMMA VESUVIANA – Gli elettori sommesi premiano il Pd. Al termine delle 31 sezioni scrutinate i democrat occupano lo scranno di primo partito cittadino con quasi 3mila voti e una percentuale del 26,35%, dato migliore del pur ottimo dato nazionale. Exploit di Lello Topo che è il più votato dei dem con 1.261 preferenze, meglio anche di Decaro.

A destra tiene Fratelli d’Italia col 17%, seppur in calo rispetto al resto d’Italia. Movimento 5 Stelle in ribasso rispetto agli standard abituali e soprattutto alle città limitrofe. Ottimo il risultato di Stati Uniti d’Europa che triplica la percentuale nazionale che inchioda i renziani: non avranno un seggio nel Parlamento Europeo.