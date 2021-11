Il nolano Giovannino spopola su Canale 5 per le gag con la Ferilli

NOLA – E’ diventato per tutta Italia il disturbatore di Sabrina Ferilli, ma a Nola è semplicemente Giovannino. Giovanni Iovino è stato l’indiscusso protagonista dell’edizione di quest’anno del programma di Canale 5 “Tu sì que vales”.

Grazie ai duetti con Sabrina Ferilli, tra sketch e dispetti, Giovannino si è guadagnato la popolarità anche tra quanti non avevano avuto modo di apprezzarlo sul grande schermo. Tra gli scherzi più esilaranti quello della torta preparato con le candeline a formare il “70” e il trolley dell’attrice romana imbrattato con lo spray.

Il successo del duo e l’estemporaneità delle gag potrebbe valere a Giovannino la riconferma su Canale 5. Una soddisfazione in più per il 26enne attore che ha all’attivo già collaborazioni importanti come quelle con Ferzan Ozpetek in Napoli Velata e Matteo Garrone in Pinocchio. Tutto partendo dalla compagnia teatrale Pippariello di Nola.