Somma Vesuviana, non c’è la maggioranza, il numero legale garantito da Nocerino

Dopo un consiglio comunale rinviato ad ottobre, si è dovuti arrivare a fine novembre per celebrarne un altro, eppure se non fosse stato per il consigliere Peppe Nocerino che ha garantito il numero legale (“per il bene della città” – ha detto in aula l’esponente di Siamo Sommesi, votando favorevolmente alle variazioni di bilancio), ancora una volta la seduta sarebbe andata “deserta” giacché spiccava l’assenza di alcuni consiglieri di maggioranza.

Dunque fino all’arrivo in ritardo di Angelo Esposito, si era a 13 presenti e 12 assenti. Mentre alcuni consiglieri di opposizione hanno preferito lasciare Palazzo Torino, mentre altri per motivi personali erano assenti giustificati, il consigliere Nocerino ha garantito il numero legale. Lo ha poi raggiunto Celestino Allocca (che al contrario di Nocerino si è astenuto sulla prima variazione di bilancio), “sostituito” più tardi dal consigliere Umberto Parisi che ha votato con la maggioranza sulla seconda variazione di bilancio passata all’unanimità.

Che la maggioranza Di Sarno abbia problemi di numeri, seppure non fosse chiaro a tutti, lo ha detto lo stesso sindaco in aula, parlando di “periodaccio” e “sgambetti”. “I cittadini sanno cosa sta accadendo, spero vivamente che qualcuno si preoccupi di fare un’operazione verità, spero che la giustizia venga fuori” – ha detto il sindaco.