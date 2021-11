Camion precipita in una voragine, paura a Marigliano

MARIGLIANO – Si è reso necessario l’intervento di vigili del fuoco e degli agenti della polizia locale per trarre in salvo il conducente del mezzo pesante coinvolto in un incidente in località Miuli a Marigliano.

Il camion che stava guidando è infatti precipitato in una voragine. Tra le concause del sinistro c’è il maltempo di queste ore ma non solo; i lavori in zona, che riguardavano il secondo tratto della rete fognaria di Miuli, potrebbero non aver rispettato i crismi previsti. Si tratta di un lotto da tre milioni di euro, ma gli interventi sarebbero stati eseguiti senza stabilizzante e in maniera non idonea.

Saranno le indagini affidate alla polizia locale, col comandante sul posto per i rilievi, ad accertare eventuali responsabilità. In zona oltre alla Municipale, anche i vigili del fuoco che con l’ausilio della gru sono riusciti a tirare fuori il mezzo pesante dalla voragine.

Al momento è stato redatto un verbale sulla situazione del cantiere tra rappezzi e frane e l’ufficio tecnico ha disposto la chiusura della strada interessata.