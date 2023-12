Il Napoli è agli ottavi di Champions e si avvertono segnali di ripresa

Dopo 2 mesi e mezzo il Napoli ritrova la vittoria al Maradona contro il Braga e si qualifica agli ottavi di Champions League per il secondo anno consecutivo per la prima volta nella sua storia. L’avversario non era ostico come nelle partite precedenti, ma ci sono stati dei miglioramenti rispetto ad esempio alla partita contro l’Empoli, l’ultimo avversario abbordabile prima del ciclo infernale appena trascorso.

A parte un inizio un po’ titubante, la squadra ha sempre mostrato di essere in controllo del match, riuscendo a contenere piuttosto bene le poche sortite offensive dei portoghesi e gestendo molto bene le energie una volta acquisito il risultato. Qualche passo in avanti è stato fatto anche da parte dei singoli, e in particolare Natan è sembrato più a suo agio nel nuovo ruolo di terzino: si è proposto maggiormente in supporto a Kvara ed è stato protagonista assoluto nell’azione del secondo gol.

Saranno le prossime uscite a decretare che si è trattato di un caso o ci sono effettivi progressi. Il sorteggio degli ottavi avverrà lunedì a Nyon ed essendo in seconda fascia c’è la possibilità di incontrare corazzate come Bayern Monaco, Manchester City, Arsenal o eventualmente il Psg; tuttavia l’urna potrebbe anche essere benevola qualora si pescassero Real Sociedad e Borussia Dortmund. Invece sarebbe incerto il confronto con Barcellona o Atletico Madrid, con le spagnole favorite ma non di molto.