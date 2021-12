Il Festival delle larghe intese

Vivaddio, leggendo il cast di Sanremo 2022, ce n’è veramente per tutti i gusti, in barba ai soliti detrattori e a chi è sempre pronto a sparare sul conducente. Scommettiamo che si alzeranno lo stesso gli inutili polveroni?

Al Tg1 delle 20.00 di ieri sera Amadeus, per il terzo anno consecutivo meritatamente direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, a causa delle numerose fughe di notizia delle ultime ore, annuncia con qualche giorno di anticipo rispetto al previsto il cast del Festival più atteso e nazional popolare del Bel Paese.

Come di consueto il mega evento televisivo, trasmesso in diretta su Raiuno, andrà in scena al Teatro Ariston della cittadina ligure e precisamente da martedì 1 a sabato 5 febbraio.

Ecco nel dettaglio la lista dei cantanti in gara:

Gianni Morandi

Massimo Ranieri

Mahmood e Blanco

Elisa

Emma

Sangiovanni

Dargen D’Amico

La Rappresentante di Lista

Noemi

Ana Mena

Highsnob e Hu

Le Vibrazioni

Rettore e Ditonellapiaga

Rkomi

Iva Zanicchi

Michele Bravi

Achille Lauro

Giovanni Truppi

AKA 7even

Giusy Ferreri

Irama

Fabrizio Moro