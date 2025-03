Il coordinatore Fdi Ambrosio sul caso Ventotene: “Popoli, non burocrazie”

Terzigno,“Siamo con la Presidente Giorgia Meloni, che ha avuto il coraggio di dire ciò che in tanti pensano ma pochi hanno la forza di affermare: l’Europa immaginata da alcuni è lontana anni luce dai bisogni reali dei cittadini. Non è quella l’Europa in cui crediamo”, dichiara Antonio Ambrosio, segretario cittadino di Terzigno e coordinatore dell’area vesuviana di Fratelli d’Italia.

“Chi oggi difende ideologicamente il Manifesto di Ventotene – prosegue Ambrosio – lo fa in modo strumentale, dimenticando che anche quel documento storico può e deve essere oggetto di riflessione critica. La nostra visione è chiara: un’Europa che rispetti le sovranità nazionali, che protegga le radici culturali e che sia realmente al servizio dei popoli e non di élite tecnocratiche scollegate dalla realtà”.

“Dall’area vesuviana, da Terzigno e dai nostri territori, ribadiamo con forza il nostro sostegno alla linea della Presidente Meloni: costruire un’Europa che valorizzi le identità e difenda i cittadini, senza rinunciare mai alla nostra libertà di pensiero e di parola. Questa è la vera sfida democratica che vogliamo portare avanti, con orgoglio e determinazione.”

Fratelli d’Italia – Coordinamento Area Vesuviana