I lampi di De Bruyne illuminano la prima notte europea del Maradona

Dopo oltre 2 anni il Napoli ritrova la vittoria in Champions League: al fischio finale il risultato è di 2-1 contro i campioni di Portogallo dello Sporting Lisbona. Il protagonista di questa serata è stato senza dubbio Kevin De Bruyne.

In questi giorni non si è fatto che parlare della sua reazione al cambio contro il Milan dopo il rigore segnato e il belga ha risposto con la sua arma migliore, la qualità. In particolare, la progressione seguita dal filtrante per Hojlund in occasione del primo gol ha ricordato il KDB di Manchester ed è una di quelle giocate che fanno stropicciare gli occhi e per cui vale la pena pagare il biglietto. Merita un cenno anche la prestazione di Milinkovic: il suo gioco con i piedi è davvero importante per lo sviluppo della trama offensiva, permettendo alla squadra di salire con pericolosità; si conferma, inoltre, freddo e sicuro, come dimostrato dal riflesso salva-vittoria al 94′. I tre punti conquistati questa sera sono stati fondamentali non solo in ottica classifica, ma anche per costruire consapevolezza e fiducia dopo l’esordio “shock” contro il City. Lo Sporting si è rivelato avversario ostico (come tutti in Europa del resto), tuttavia gli azzurri hanno confermato il carattere e la compattezza già visti in campionato, riprendendo in mano la partita dopo l’episodio del rigore e resistendo all’assalto finale dei portoghesi.