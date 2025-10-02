Casalnuovo, torna la Rassegna di Teatro Amatoriale “Obló — Forum di idee”

Riceviamo e pubblichiamo

Dal 12 ottobre 2025 torna a Casalnuovo la Rassegna di Teatro Amatoriale “Oblò – Forum di Idee”, giunta quest’anno alla sua decima edizione.

L’iniziativa, ormai appuntamento fisso della scena culturale locale, è organizzata dall’Associazione Zero Chiacchiere, con il patrocinio del Comune di Casalnuovo di Napoli e la direzione artistica di Roberto D’Aniello.

La manifestazione si svolgerà presso la rinnovata sala polifunzionale Pier Paolo Pasolini e accompagnerà il pubblico da ottobre 2025 fino alla primavera 2026 con un ricco calendario di spettacoli a ingresso gratuito, in cui si alterneranno commedie classiche, testi inediti e opere di nuova drammaturgia.

Elemento di prestigio di questa edizione è la presenza di un presidente di giuria d’eccezione, Carmine Coppola, erede ufficiale della maschera di Pulcinella.

Con il suo percorso artistico, Coppola rappresenta un ponte tra la tradizione partenopea e la contemporaneità, e guiderà i lavori della giuria composta da attori, registi e autori esperti, chiamati a valutare le compagnie in gara e a premiare le migliori interpretazioni.

Il programma della Decima Edizione

• 12 ottobre 2025 – Compagnia Teatrale Il Faro di Casalnuovo con la commedia in due atti di F. Bianco Il Mio Gemello

• 26 ottobre 2025 – Compagnia Teatrale Maschere Nude di Napoli con la commedia in due atti di E. Sasso Arape ’e Zitto

• 9 novembre 2025 – Compagnia Teatrale Niente per Caso di Pozzuoli con la commedia in due atti di A. Guitto Da Ciccillo ’o Chianchiere

• 16 novembre 2025 – Compagnia Teatrale Eden Blue di Napoli con la commedia in due atti di F. Maione Avanspettacolo

• 18 gennaio 2026 – Compagnia Teatrale I Partenopacci di Casalnuovo con la commedia in due atti di G. Costa Il Fantasma del Cimitero

• 1 marzo 2026 – Compagnia Teatrale Gli Scugnizzi di Napolidi Napoli con la commedia in due atti di Dafne Nu Vasce poMaje Addivintà ’na Reggia?

• 22 marzo 2026 – Compagnia Teatrale GTN di Pomigliano con il dramma in due atti di S. Di Giacomo Assunta Spina

• 12 aprile 2026 – Compagnia Teatrale San Gregorio Magno di Crispano con la commedia in due atti di G. Di Maio Gennaro Belvedere Testimone Cieco

• 26 aprile 2026 – Compagnia Teatrale Napoli Recita di Napoli con la commedia in due atti di S. Barruffo ’O Zio ’e l’America

Gran finale il 3 maggio 2026 con la tradizionale Serata di Gala, una serata elegante e suggestiva che vedrà la partecipazione di attori, organizzatori, pubblico e ospiti speciali. Sarà l’occasione per celebrare il percorso compiuto, consegnare i riconoscimenti e vivere un momento di festa all’insegna del teatro e della comunità.

La Rassegna Oblò – Forum di Idee conferma così la sua identità: un’iniziativa capace di unire passione, memoria e innovazione, dando voce al talento e alla creatività delle compagnie amatoriali del territorio.

Contatti e informazioni

📌 Segui la rassegna su Facebook e Instagram: Rassegna di Teatro Amatoriale Oblò – Forum di Idee

📞 Per informazioni e prenotazioni posti: 320 8194201 (anche WhatsApp)