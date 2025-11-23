Gesto estremo a Pomigliano d’Arco

Questa mattina si è verificato un grave episodio a Pomigliano d’Arco, che rappresenta il terzo lutto consecutivo per la città in questa settimana.

Una donna è stata trovata senza vita nei pressi della pista ciclabile di Via Carmine Guadagni.

Le dinamiche dell’accaduto non sono ancora chiare: vicino al corpo è stata rinvenuta una pistola e la vittima presentava un colpo di arma da fuoco alla testa.



Le forze dell’ordine sono ancora sul posto e stanno svolgendo gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Non si esclude nessuna pista. Potrebbe anche trattarsi di omicidio. A breve aggiornamenti