Somma, al Montessori la mostra “L’arte come memoria, denuncia, resistenza”

Si informa che il giorno 25 novembre, alle ore 10:30, presso l’auditorium Biagio Auricchio dell’Istituto Montessori di Somma Vesuviana (via Marigliano 140), si terrà la mostra d’arte dal titolo: “L’arte come memoria, denuncia, resistenza”

La mostra è dedicata al tema del femminicidio e nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità scolastica su una realtà purtroppo ancora molto presente. Attraverso le opere esposte, l’arte diventa strumento di:

• memoria, per ricordare le vittime

• denuncia, per rompere il silenzio

• resistenza, per promuovere una cultura del rispetto e dell’uguaglianza

L’iniziativa è organizzata dal Prof. Luigi Saviano, dalla Prof.ssa Laura Polise e da Giuseppe Romano.

Durante l’evento interverranno:

Prof. Antonio Auricchio, Coordinatore delle attività didattiche ed educative

Avv. Rosalinda Perna, già assessore all’istruzione

Don Nicola De Sena Parroco dell’Unità Pastorale di Somma Vesuviana

Prof.ssa Laura Polise, docente di arte

Gli artisti che espongono le loro opere sono:

Anna Amabile, Norma Bini, Jacopo Camera, Biagio Cerbone, Angelo Corcione, Salvatore Di Palma, Antonietta Fierro, Giusy Iodice, Anna Matrone, Teresa Notaro, Filomena Piccolo, Laura Polise, Raffaele Ranieri, Luigi Saviano e Nicola Villano.

Ci sarà la partecipazione straordinaria del tenore lirico M° Raffaele Beneduce.

La mostra sarà aperta alle visite dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:30.

Si invitano docenti e alunni a partecipare e a vivere questo momento come occasione di riflessione, dialogo e impegno contro ogni forma di violenza di genere.