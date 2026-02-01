Discoteca di Somma col doppio dei giovani della capienza massima, denuncia dopo blitz

Napoli e Provincia: Controlli nei locali notturni per evitare tragedie. Carabinieri e vigili del fuoco impegnati nella movida. Nella discoteca più del doppio di quanto previsto

I Carabinieri del comando Provinciale di Napoli continuano i controlli nei locali notturni affinché non si ripetano tragedie. Controlli effettuati per salvaguardare l’incolumità e la sicurezza delle persone.

Dopo l’operazione effettuata ieri a Sant’Antimo questa notte è stata la volta di Somma Vesuviana.

I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna insieme ai vigili del fuoco hanno controllato un locale notturno di via Pomigliano.

All’interno della discoteca 650 ragazzi – più del doppio consentito – che sono stati fatti allontanare senza problemi di ordine pubblico.

Durante l’operazione militari e vigili de fuoco hanno riscontrato la mancanza dei dispositivi antiincendio e il numero degli estintori era insufficiente.

Il numero dei presenti era superiore alla capienza prevista che è di 300 persone.

Il presidente dell’associazione che gestisce il locale è stato denunciato.

All’esterno del locale e nelle zone limitrofe i carabinieri hanno identificato 27 persone e controllato 22 veicoli sequestrando 5 auto.

