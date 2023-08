Festa dei Gigli di Brusciano 2023 : si accendono le luci sull’Agosto Antoniano

Riceviamo e pubblichiamo

Buona la prima! Si accendono le luci sull’Agosto Antoniano, e la Festa Bruscianese torna a risplendere.

Ieri sera, in occasione dell’accensione ufficiale delle luminarie, che coloreranno la città per i prossimi undici giorni, l’Amministrazione Comunale, nella figura del Sindaco: Avv. Giacomo Romano, ha inaugurato, con una cerimonia molto suggestiva, l’apertura dei festeggiamenti, per la 148ª dell’edizione dei Gigli di Brusciano. La cerimonia è stata preceduta dall’esibizione di alcune danzatrici della scuola di Arti Aeree: Aerial Arts Studio, diretta dall’artista bruscianese Valentina D’Amore. Eteree e splendide, in una performance straordinaria e incantevole, le danzatrici hanno intrattenuti i tantissimi spettatori accorsi, con una coreografia davvero coinvolgente, che ha rimarcato quanto la scelta da parte dell’Amministrazione e della Giunta di sottolineare, quanto la “Festa sia donna”, possa essere concreta. Nelle considerazioni del sindaco Romano, prima del suo countdown finale nell’accensione delle luminarie, la volontà di ribadire come l’impegno delle forze in campo, tra la stessa Amministrazione e l’Ente Festa, sia indirizzato in una univoca direzione: rilanciare la Festa lungo direttive di valorizzazione, che abbiano quale referente e beneficiario la comunità e il territorio. Infine, nel concludere il suo intervento, il Sindaco ha rivolto un delicato e accorato saluto a Francesca Amoroso, cui ha voluto dedicare la serata. La parola è poi passata “alle spalle dei cullatori”, che nelle esibizioni del Comitato Parulano, Croce e Ortolano, hanno aperto le danze alla ballata dei Gigli spogliati, tra l’entusiasmo delle migliaia di appassionati presenti. E stasera si ritorna a danzare con lo spostamento degli obelischi del Comitato dei Lavoratori, di Passo Veloce e della Gioventù. Vi aspettiamo a Brusciano.