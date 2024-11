Femminicidi 2024: una donna uccisa ogni tre giorni

Un dossier per non dimenticare: l’emergenza femminicidi in Italia.

Possesso – Amore; Controllo – Libertà; Umiliazione – Rispetto; Protezione – Abuso; Fiducia – Sospetto; Paura – Serenità; Isolamento – Sostegno.

Queste coppie di concetti potrebbero aiutare a riflettere sull’importanza di costruire un rapporto fondato su dinamiche sane.

Dati chiari, realtà dura.

Stando ai dati del XI Rapporto dell’European employment services (Eures), sono circa 99 le donne uccise in Italia tra il 1 gennaio e il 18 novembre di quest’anno. Il numero di omicidi cresce soprattutto nelle regioni del centro mentre diminuiscono al nord e soprattutto al sud.

Ad ogni modo, la provincia di Napoli non è immune a questa tragedia: ogni caso qui, come altrove, è un monito della necessità di interventi mirati e della responsabilità collettiva di arginare questa emergenza.

Di seguito, i nomi e le storie di alcune donne che hanno perso la vita quest’anno, vittime di femminicidio.

2 gennaio, Sant’Oreste (Roma): Rosa D’Ascenzo, 71 anni, è stato il primo caso di femminicidio dell’anno, il marito l’avrebbe colpita a morte utilizzando un utensile preso dalla cucina.

14 gennaio, Bosco dei Preti, (Avellino): Alessandra Mazza, 35 anni, è stata uccisa dal padre con un’arma da fuoco.

22 gennaio, Agropoli (Salerno): Annalisa Rizzo, 43 anni, è stata uccisa a coltellate dal marito Vincenzo Carnicelli, 63 anni, al culmine di una lite. L’uomo poi con la stessa arma si è tolto la vita.

8 febbraio, Napoli: Eva Kaminsha, 45 anni, è stata accoltellata alla gola dal marito, Raffaele Pinto, 54 anni. L’omicidio è avvenuto nel quartiere San Giovanni a Teduccio.

13 febbraio, Cisterna di Latina: Nicoletta Zomparelli e Renée Amato, madre e figlia, 46 e 19 anni. Renée (sorella) e la madre si sono interposte nella lite tra Desiree e l’ex fidanzato. Sono state uccise a colpi di pistola.

9 ottobre, San Felice a Cancello (Caserta): Eleonor Toci, 24 anni, è stata strangolata.

15 ottobre, Ogliastro Marina (Salerno): Silvia Nowak, 53 anni, è stata uccisa e poi bruciata.

25 ottobre, Piacenza (Emilia Romagna): Aurora, 13 anni, è morta dopo essere caduta dall’androne delle scale del suo palazzo. Fermato il suo fidanzato, 16 anni, che era con lei al momento della caduta.

14 luglio, Ischia (Napoli): Marta Maria, 32 anni, è stata ritrovata in un dirupo.

14 novembre, Marina di Leporano (Taranto): Silvana La Rocca, 73 anni. È stata uccisa dal figlio con numerosi colpi di lama nel giardino di casa.