Entra in casa della vicina e la violenta: carabinieri lo trovano a rovistare tra i mobili

Torre Annunziata: Carabinieri arrestano 41enne per violenza sessuale

Questa notte a Torre Annunziata i carabinieri della locale compagnia hanno arrestato per violenza sessuale un 41enne del posto. I militari – allertati dalla vittima che si era recata in caserma – sono intervenuti nell’appartamento della donna e lì hanno trovato l’uomo, ancora in casa, che rovistava tra i mobili.

Le indagini dei militari hanno permesso di accertare che il 41enne, vicino di casa della vittima, si sarebbe intrufolato nell’appartamento della donna e avrebbe abusato di lei sessualmente minacciandola con un punteruolo in metallo.

L’arrestato è in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria.