E’ casoriana la migliore agenzia prodotto Sitravel, D’Antò premiato a Roma

CASORIA – E’ casoriana la migliore agenzia viaggi italiana prodotto Sitravel. Il riconoscimento è giunto in queste ore nella Capitale, dove è stato premiato il titolare della sede casoriana, Carmine D’Antò.

Un motivo di vanto per un giovane e ambizioso imprenditore, lodato anche dal primo cittadino Raffaele Bene per il suo operato: “Un Casoriano sul tetto d’Italia. Complimenti a Carmine D’Antó ed alla sua Sitravel Casoria – Viaggiare che passione premiata a Roma come migliore agenzia d’Italia prodotto Sitravel.

Una soddisfazione grande per lui ed un motivo di orgoglio per la nostra Città che può vantare in vari campi eccellenze apprezzate in tutta Italia”