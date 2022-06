Elezioni ad Acerra, l’ultimo comizio è di Piatto: “C’è aria di libertà”

Ecco i contenuti degli appelli inviati durante i comizi di chiusura della campagna elettorale. La sfida in un solo giorno, domani, domenica 12 giugno

Ad Acerra la campagna elettorale è stata chiusa ieri sera nel centro storico della città, con il comizio del candidato sindaco Andrea Piatto, 55 anni, impiegato. Il presidente uscente del consiglio comunale è sostenuto da una coalizione composta da PD, M5S e da undici liste civiche. Contendono a Piatto la carica di primo cittadino due medici, Tito D’Errico, 59 anni, sostenuto da Azione, Europa Verde e da dieci liste civiche, e Vincenzo Crimaldi, anche lui 59enne, appoggiato da tre liste, quella di Fratelli d’Italia e da due civiche, una delle quali fa riferimento alla Lega. Intanto ieri sera Piatto ha parlato in una piazza Renella affollata. Al termine del comizio il grande musicista napoletano Enzo Avitabile si è esibito con la sua band in un concerto che ha attratto un folto pubblico. Ma la giornata di ieri si è aperta con una brutta sorpresa che ha rischiato di rendere amaro il clima di questa vigilia elettorale. Nella notte è stato vandalizzato il monumento bronzeo ai martiri della Resistenza eretto dal Comune in piazza San Pietro, nel centro storico, il 25 aprile scorso, in occasione della visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, giunto da queste parti nel giorno della Liberazione proprio per ricordare la strage messa a segno il 2 ottobre del 1943 dalle truppe naziste ai danni della città: 88 tra donne, vecchi e bambini barbaramente trucidati. Ieri è stata durissima la condanna del grave atto di teppismo espressa da tutte le forze politiche e civiche in lizza ad Acerra. Poi Piatto, in serata, ha pronunciato il suo discorso, nel piazzale Renella, ai piedi dal Castello dei Conti.

“Io che ho assistito a tante campagne elettorali mi sono sempre chiesto cosa avrei detto se un giorno fossi riuscito a salire su questo palco – le parole del candidato del centrosinistra – ora che sono qui posso dire che politicamente abbiamo fatto un capolavoro, che dal punto di vista sociale abbiamo fatto un piccolo miracolo. Adesso la voglia di libertà che si respira ad Acerra è molto forte – ha raccontato Piatto – la città vuole che non ci siano personalismi: è nostro risultato più bello. Chiederò a tutti i candidati e a coloro che ci credono di non mollare di un millimetro. Io non farò nessun riferimento agli avversari. La corsa è su noi stessi. Dobbiamo scalare noi la montagna, senza girarci indietro e senza paura. Il tema oggi – ha concluso il candidato PD-M5S-Civiche – è la liberta che le persone hanno riconquistato. Io avevo candidati che avevano paura a farsi vedere per strada con me ma ora sono loro che mi invitano pubblicamente ad andare avanti. Le persone con noi stanno tornando a respirare aria di libertà”. La sera prima aveva chiuso la sua campagna elettorale Vincenzo Crimaldi.

“Votate per noi e non per le due facce della stessa medaglia, cioè per i due centrosinistra che hanno creato solo danni ad Acerra solo per il loro tornaconto”, il sostanziale appello di Crimaldi agli elettori adunati in piazza Duomo. Sempre in piazza Duomo, mercoledi sera, ha concluso la campagna la coalizione “centro,sinistra”, che appoggia il candidato sindaco Tito D’Errico. D’Errico ha parlato davanti a una piazza gremita. Il suo discorso era stato preceduto da quello del sindaco uscente, Raffaele Lettieri, giunto ormai al termine del suo secondo mandato e quindi ora candidato per un seggio da consigliere comunale nella coalizione che sostiene D’Errico. “Gli acerrani sapranno scegliere la concretezza delle tante cose che abbiamo fatto in dieci anni per la città e che sapremo ancora fare”, l’arringa di Lettieri. “Durante questa campagna elettorale che abbiamo vissuto all’insegna della serenità e del ragionamento – ha aggiunto D’Errico – abbiamo analizzato tutti i problemi da risolvere, uno ad uno. Li abbiamo inseriti in un programma completo che riusciremo a concretizzare solo con il sostegno di tutti voi cittadini chiamati al voto di domenica”.