Abbiamo sentito dire e abbiamo letto in forme diverse qualcosa che assomiglia a “Eh…ma il Napoli ha giocato solo con le piccole”. Lo aspettavano al varco, lo aspettavamo contro una grande, come se la convincente prestazione con la Juventus non fosse bastata. Arriva il Milan, la prima di un duro filotto di partite.

Pronti, partenza, e gol. Il Napoli pressa alto, recupera con McTominay, poi palla dalla difesa ad Anguissa tra le linee, e dentro per Lukaku. Il belga fa a sportellate e segna. Ma è proprio scarso come dice qualcuno? Il Milan ci prova a riprendere il pareggio, sembra che ci sia solo Milan. Ma verso il finale del tempo Kvara si sveglia, taglia il campo in orizzontale, e insacca a giro verso il palo opposto, gol alla sua maniera. Chiude la partita. Sì, perché tranne un paio di pericoli e un gol giustamente annullato al Milan, il Napoli è padrone della partita, cinico, efficace, che difende a dovere e punge quando deve. Vince a San Siro 0 – 2.

“Eh…ma il Napoli ha giocato solo con le piccole”, i campionati si vincono prima non disperdendo punti contro le piccole, e il Napoli sta svolgendo bene questo compito. Poi stupisce ancora di più andando a Milano e dominando. Pur senza brillare sempre, sta raccogliendo tanti punti, sorprendendo per concretezza e solidità. Anche se la bellezza non abita sempre a Castelvolturno. Ma a chi importa? Sul taccuino, la prossima è l’Atalanta. Ma ora, lo dite ancora: “Eh…ma il Napoli ha giocato solo con le piccole”?