Due magie decidono Bologna-Napoli: la lotta scudetto resta invariata

Al Dall’Ara di Bologna non arriva il risultato sperato dopo il mezzo passo falso dell’Inter di sabato: i grandi gesti atletici e tecnici di Anguissa e Ndoye determinano un pareggio che non accontenta nessuno. Il copione è ormai lo stesso degli ultimi due mesi, con il Napoli che approccia ottimamente la partita e poi cala alla distanza.

Non si capisce se ci si abbassi tanto nel secondo tempo per difendere il risultato o perché la condizione fisica venga a mancare, ma in entrambi i casi è evidente che ci sia qualche problema di fondo. Nel primo caso, ti esponi eccessivamente agli avversari e questo può solo che andare a favore di una squadra con le caratteristiche del Bologna; nel secondo, sarebbe paradossale che senza le coppe non si riesca a reggere gli unici 90 minuti settimanali.

Significativo anche il fatto che nella ripresa il primo tiro sia arrivato al 94′: gli azzurri non sono riusciti minimamente a ripartire, forse anche per paura di scoprirsi e perdere una partita così importante. A 7 giornate dalla fine, dunque, il Napoli resta a -3 dall’Inter e pensare ad una rimonta diventa molto complicato soprattutto perché gli uomini di Conte non hanno più continuità.