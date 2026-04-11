Due giovani centrati da proiettili, notte di fuoco ad Acerra

Due giovani sono stati feriti nella notte ad Acerra in circostanze ancora tutte da chiarire. I ragazzi, entrambi poco più che ventenni, si sono recati autonomamente presso la Clinica dei Fiori, dove i medici hanno riscontrato ferite da arma da fuoco agli arti inferiori.

La segnalazione ha fatto scattare l’intervento immediato della Polizia di Stato, che ha avviato le prime verifiche per ricostruire l’accaduto. Gli investigatori stanno lavorando per definire con esattezza il luogo e le modalità dell’episodio, che sarebbe avvenuto nel centro cittadino.

Dalle prime informazioni raccolte, sembra che i due siano stati avvicinati da alcune persone in sella a ciclomotori. In pochi istanti sarebbero stati esplosi alcuni colpi di pistola, indirizzati verso le gambe delle vittime, prima della fuga dei responsabili.

Nonostante la gravità del gesto, le condizioni dei feriti non risultano critiche. Entrambi sono stati ricoverati e restano sotto osservazione, ma non sarebbero in pericolo di vita. Gli agenti stanno cercando di acquisire elementi utili anche attraverso le dichiarazioni dei due giovani, che potrebbero fornire dettagli determinanti.

Al vaglio degli inquirenti diverse ipotesi investigative. Si tenta di capire se l’episodio possa essere collegato a dinamiche criminali del territorio oppure a questioni personali. Un ruolo importante potrebbe essere svolto dalle telecamere di sorveglianza presenti nelle strade interessate.

Le indagini proseguono senza sosta da parte della Squadra Mobile e del Commissariato locale, con l’obiettivo di individuare i responsabili e chiarire ogni aspetto della vicenda.