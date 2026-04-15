Saviano, smontano una ringhiera di protezione e scappano

A Saviano, in pieno giorno, due individui hanno smontato una ringhiera utilizzata come protezione indisturbati

Questo è uno dei tantissimi episodi che avvengono quotidianamente sul territorio. In particolare, in questo caso i due uomini hanno agito in pieno giorno, non curando la presenza di auto e pedoni.

Gli individui, a Saviano, hanno smontato e sottratto una ringhiera di ferro installata su un muro di contenimento e l’episodio è stato documentato da alcune telecamere di video sorveglianza situate nella zona.

Il furto in questione non rappresenta solo un danno economico ma qualcosa di più grave e importante. Riguarda la sicurezza e la protezione dei pedoni, data la precarietà dell’area esposta a rischi di caduta nel vuoto senza alcuna protezione.

Sulla questione è intervenuto il deputato Francesco Emilio Borrelli, dopo aver ricevuto e visionato i filmati delle telecamere: “Siamo di fronte a una deriva criminale che non conosce più limiti. Agire alla luce del sole, smontando arredi urbani e protezioni di sicurezza con questa calma apparente, dimostra che questi delinquenti non temono più nulla. E la conferma di un territorio dove la percezione di impunità è altissima.”

Ha poi dichiarato di aver allertato le forze dell’ordine: “Non si tratta di piccoli furti, ma di atti che mettono a repentaglio l’incolumità fisica delle persone. Chi ha rubato quella ringhiera ha consapevolmente creato un baratro pericoloso per i residenti di Saviano. Ho chiesto alle Forze dell’Ordine di acquisire i filmati per risalire ai volti di chi ha compiuto questo gesto spregevole. Non possiamo permettere che le nostre strade diventino un terreno di saccheggio quotidiano.”

Il deputato ha concluso l’intervento con un appello alle istituzioni: “Occorre potenziare immediatamente il controllo del territorio. Servono più pattuglie e un sistema di videosorveglianza pubblico che funzioni e faccia da deterrente. I cittadini non possono essere lasciati soli a difendere persino le recinzioni delle proprie abitazioni o delle strade pubbliche.

La lotta al degrado passa inevitabilmente per una presenza costante dello Stato che riaffermi la legalità anche di fronte a episodi che qualcuno, erroneamente, definisce minori.”