“Res Publica 2.0”, il nuovo percorso di formazione a San Gennaro Vesuviano

Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di San Gennaro Vesuviano

È partito con entusiasmo e grande partecipazione il percorso formativo “Res Publica 2.0”, promosso dal Comune di San Gennaro Vesuviano e rivolto ai giovani interessati ad approfondire il funzionamento delle istituzioni, la cittadinanza attiva e le opportunità di crescita personale.

Al primo incontro, svoltosi presso la sala consiliare e introdotto dal sindaco Antonio Russo, hanno preso parte oltre 30 ragazzi, selezionati dopo una manifestazione di interesse promossa dal Comune, protagonisti fin da subito di un dibattito vivo, maturo e ricco di contenuti. Interesse, passione e partecipazione attiva hanno caratterizzato l’avvio di un progetto che si preannuncia intenso e altamente formativo.

Nel corso dell’incontro è stato consegnato ai partecipanti il materiale didattico ed è stato illustrato il calendario ufficiale del percorso.

Il programma accompagnerà i ragazzi in un viaggio strutturato dentro le istituzioni e il funzionamento dello Stato, partendo dalla comprensione di enti locali, Governo e Parlamento, per poi approfondire la Costituzione e i diritti fondamentali come basi della cittadinanza attiva. Seguiranno momenti dedicati al ruolo dei giovani nella vita pubblica, al valore della partecipazione democratica, del volontariato e dell’associazionismo.

Il percorso affronterà inoltre temi di economia pubblica e orientamento al lavoro, offrendo nozioni di base sul ruolo dello Stato e degli enti locali, insieme a strumenti concreti per l’avviamento professionale, come la redazione del curriculum vitae. Ampio spazio sarà riservato anche alla legalità, alla giustizia sociale e al contrasto alle devianze, con una riflessione sulla responsabilità individuale e collettiva. Non mancheranno momenti dedicati alla crescita personale, alla consapevolezza, all’inclusione e allo sviluppo dell’autostima, fino alla restituzione finale con la consegna degli attestati di partecipazione prevista per il 7 aprile.

Gli incontri, della durata indicativa di tre ore con inizio alle 14:30, si svolgeranno presso la Sala Consiliare del Comune.

“Res Publica 2.0” rappresenta un investimento concreto sulle nuove generazioni e sulla formazione di una cittadinanza consapevole e responsabile. Il progetto è seguito dall’assessore referente Ornella Manzi, che ha sostenuto con convinzione l’iniziativa nell’ambito delle politiche giovanili e del welfare.

“L’energia e la qualità degli interventi emersi già dal primo incontro confermano che il percorso è partito con il passo giusto. La partecipazione attiva dei ragazzi dimostra che esiste una generazione pronta a mettersi in gioco, a conoscere, a comprendere. Questo percorso formativo restituisce a tutta la comunità fiducia nel futuro e dimostra che alle nuove generazioni bisogna offrire le giuste opportunità, per fare in modo che possano dare il loro contributo alla crescita del territorio”, dichiara l’assessore Ornella Manzi.