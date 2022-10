Don Nicola agli insegnanti: “Facciamo comunità”. Tanti a Somma per la messa dei docenti

Una sentita partecipazione alla messa dei docenti. Erano in tanti, venuti anche da fuori Somma. Presenti docenti dell’ IC Donizetti di Pollena Trocchia, dell’IC Tenente M.De Rosà di Sant’Anastasia, del liceo Colombo di Marigliano, del liceo Torricelli di Somma , del Majorana, del Primo e Terzo Circolo e la S.M.San Giovanni -Summa Villa.

L’iniziativa, promossa per il secondo anno consecutivo da Don Nicola De Sena in collaborazione con il Secondo Circolo Didattico, ha visto anche la partecipazione dei consiglieri Vincenzo Neri, Vincenzo Piscitelli, Mauro Polliere, dell’ assessore all’istruzione Laura Polise e del sindaco , Salvatore Di Sarno, che ha voluto portare un saluto e un ringraziamento a tutti i docenti di Somma e non solo. Tra i dirigenti, presente il Preside del Secondo Circolo, Alessandro Imperatrice. Gli spunti di riflessione suggeriti dal parroco Don Nicola De Sena sono stati in invito a riflettere sui germi di bontà del lavoro di docente. Un lavoro guidato dall’Amore che è origine dei più alti valori umani, premessa per coltivare, costruire ed essere comunità.

Don Nicola ha strutturato delle domande per stimolare la riflessione sulla “missione” docente. Quali sono i germi di bene che riscontro nel mio lavoro? Come vivo da credente il mio lavoro? Quali sono le maggiori difficoltà nel mio lavoro di insegnante? Come può la comunità cristiana essere di supporto ai docenti? Tanti gli interventi dei docenti a riprova del fatto che forte è l’esigenza di parlare, di confrontarsi, di non sentirsi soli, di essere incoraggiati a vivere pienamente un mestiere/missione tanto bello quanto delicato e articolato. Prima della benedizione, Don Nicola ha invitato i presenti a sentirsi più un “corpo docente” e fare comunità tra gli insegnanti, a trovare germogli di bene nascosti nelle pieghe delle cose che non vanno e, soprattutto ad avere coraggio, ovvero a metterci sempre il cuore.

